Ночью иномарка насмерть сбила женщину на Дворцовой набережной

Погибшая перебегала дорогу на красный свет.

В ночь на понедельник, 15 августа, в самом центре Петербурга произошла смертельная авария. Иномарка сбила женщину на Дворцовой набережной. Об этом стало известно Piter.TV.

Трагедия случилась около 2:33 у дома №38. Известно, что 39-летняя жертва ДТП переходила дорогу на запрещённый сигнал светофора, а водитель иномарки, завидев пешехода, не успел вовремя затормозить. От полученных травм женщина погибла на месте.

Полиция проводит проверку.

Ранее мы сообщили о том, что на Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.TV