На Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП

В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня, 14 августа, в Красногвардейском районе произошло массовое ДТП. Авария случилась на Малоохтинском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Участниками столкновения стали четыре иномарки. Их "размотало" по левому и правому ряду. Подробности случившегося уточняются.

В Сети комментаторы отнеслись к ДТП с удивлением. Многие не поняли, как в ясную погоду на пустой дороге произошла массовая авария.

В такую погоду накосячить, это нужен талант от Бога! Пользователь в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург