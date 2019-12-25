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На Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП
Сегодня, 14:00
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На Малоохтинском проспекте произошло массовое ДТП

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В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня, 14 августа, в Красногвардейском районе произошло массовое ДТП. Авария случилась на Малоохтинском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Участниками столкновения стали четыре иномарки. Их "размотало" по левому и правому ряду. Подробности случившегося уточняются.

В Сети комментаторы отнеслись к ДТП с удивлением. Многие не поняли, как в ясную погоду на пустой дороге произошла массовая авария. 

В такую погоду накосячить, это нужен талант от Бога!

Пользователь в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ранее на Piter.tv: поножовщина на Альпийском переулке закончилась госпитализацией жителя Купчино.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: гибдд, дпс, малоохтинский проспект, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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