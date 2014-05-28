Поножовщина на Альпийском переулке закончилась госпитализацией жителя Купчино

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Накануне, 13 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошла драка между двумя мужчинами. В полицию обратился 36-летний житель Купчино, который признался стражам порядка, что пырнул ножом в живот своего друга.

По информации Piter.tv, пострадавшему понадобилась помощь медиков. 33-летний горожанин попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Дебошира задержали и доставили в полицейский участок. Мужчину поместили в изолятор. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv