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Поножовщина на Альпийском переулке закончилась госпитализацией жителя Купчино
Сегодня, 13:31
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Поножовщина на Альпийском переулке закончилась госпитализацией жителя Купчино

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По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Накануне, 13 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошла драка между двумя мужчинами. В полицию обратился 36-летний житель Купчино, который признался стражам порядка, что пырнул ножом в живот своего друга. 

По информации Piter.tv, пострадавшему понадобилась помощь медиков. 33-летний горожанин попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. 

Дебошира задержали и доставили в полицейский участок. Мужчину поместили в изолятор. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Колпино мужчина с судимостью изнасиловал работницу салона красоты.

Фото: Piter.tv

Теги: альпийский переулок, купчино, полиция, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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