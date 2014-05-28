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В Колпино мужчина с судимостью изнасиловал работницу салона красоты
Сегодня, 13:00
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В Колпино мужчина с судимостью изнасиловал работницу салона красоты

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Правоохранители опросили подозреваемого и отпустили под обязательство о явке.

В Колпинском районе злоумышленник надругался над мастером маникюра. По информации Piter.tv, пострадавшая обратилась в "травму" утром 13 августа. Врачи диагностировали у женщины состояние после изнасилования и ушибы. 

Девушка рассказала, что ее обидчику 46 лет. Стражи порядка нашли подозреваемого, опросили и отпустили под обязательство о явке. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Сейчас проверяются обстоятельства случившегося. Отметим, что мужчина имеет судимость.

Ранее на Piter.tv: в Московском районе 14-летний сын предпринимателя отравился таблетками.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование, колпино, мвд, напал на мастера маникюра, скорая, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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