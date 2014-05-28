В Колпино мужчина с судимостью изнасиловал работницу салона красоты

Правоохранители опросили подозреваемого и отпустили под обязательство о явке.

В Колпинском районе злоумышленник надругался над мастером маникюра. По информации Piter.tv, пострадавшая обратилась в "травму" утром 13 августа. Врачи диагностировали у женщины состояние после изнасилования и ушибы.

Девушка рассказала, что ее обидчику 46 лет. Стражи порядка нашли подозреваемого, опросили и отпустили под обязательство о явке. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас проверяются обстоятельства случившегося. Отметим, что мужчина имеет судимость.

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