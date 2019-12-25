В Московском районе 14-летний сын предпринимателя отравился таблетками

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

В Московском районе подросток попал в больницу с острым отравлением антидепрессантами. По информации Piter.tv, с 11 по 13 августа 14-летний школьник принимал прописанные ему врачом лекарства, нарушая дозировку.

Известно, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Подробности случившегося уточняются.

Юноша растет в полной и благополучной семье. Является сыном предпринимателя, проживает в Испании.

Ранее на Piter.tv: в Кингисеппе автоледи сбила школьницу на велосипеде.

Фото: Piter.tv