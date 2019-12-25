  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Московском районе 14-летний сын предпринимателя отравился таблетками
Сегодня, 11:33
39
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Московском районе 14-летний сын предпринимателя отравился таблетками

0 0

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

В Московском районе подросток попал в больницу с острым отравлением антидепрессантами. По информации Piter.tv, с 11 по 13 августа 14-летний школьник принимал прописанные ему врачом лекарства, нарушая дозировку.

Известно, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Подробности случившегося уточняются.

Юноша растет в полной и благополучной семье. Является сыном предпринимателя, проживает в Испании. 

Ранее на Piter.tv: в Кингисеппе автоледи сбила школьницу на велосипеде.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, мальчик, отравился таблетками, отравление антидепрессантами, подросток, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии