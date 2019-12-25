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В Кингисеппе автоледи сбила школьницу на велосипеде
Сегодня, 11:25
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В Кингисеппе автоледи сбила школьницу на велосипеде

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Инцидент произошел на  Вокзальной улице.

Наануне, 13 августа, в Кингисеппе автомобиль Hyundai  сбил 12-летнюю девочку на велосипеде. Школьница попала в больницу в  состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел на  Вокзальной улице у дома № 6 в 11:55. Известно, что за рулем авто находилась 36-летняя женщина. На данный момент выясняются обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Бухарестской улице 10 пожарных тушили мотоцикл после ДТП.

Фото: Piter.tv

 

Теги: вокзальная улица, дтп с ребенком, кингисепп, сбила школьницу, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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