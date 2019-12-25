В Кингисеппе автоледи сбила школьницу на велосипеде

Инцидент произошел на Вокзальной улице.

Наануне, 13 августа, в Кингисеппе автомобиль Hyundai сбил 12-летнюю девочку на велосипеде. Школьница попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Вокзальной улице у дома № 6 в 11:55. Известно, что за рулем авто находилась 36-летняя женщина. На данный момент выясняются обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv