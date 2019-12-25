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На Бухарестской улице 10 пожарных тушили мотоцикл после ДТП
Сегодня, 10:17
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На Бухарестской улице 10 пожарных тушили мотоцикл после ДТП

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Через 5 минут спасатели уже локализовали пламя. 

В субботу вечером, 13 августа, около станции метро "Бухарестская" столкнулись автомобиль "Фольксваген" и мотоцикл "Хонда". В результате ДТП произошло возгорание байка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Тушить транспортное средство отправились 10 спасателей и две спецмашины. Они прибыли на Бухарестскую улицу, 30, к 22:17. Через 5 минут пожарные уже локализовали пламя. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются. 

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: бухарестская улица, горел мотоцикл, метро бухарестская, мчс, тушили мотоцикл
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Пожар, Новости СПб,

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