На Бухарестской улице 10 пожарных тушили мотоцикл после ДТП

Через 5 минут спасатели уже локализовали пламя.

В субботу вечером, 13 августа, около станции метро "Бухарестская" столкнулись автомобиль "Фольксваген" и мотоцикл "Хонда". В результате ДТП произошло возгорание байка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Тушить транспортное средство отправились 10 спасателей и две спецмашины. Они прибыли на Бухарестскую улицу, 30, к 22:17. Через 5 минут пожарные уже локализовали пламя.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург