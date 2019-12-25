Петербуржца избили на скейплощадке в Кировске

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Во вторник, 16 августа, примерно в 04:10 утра из Шлиссельбургской городской больницы поступила телефонограмма о госпитализации 35-летнего жителя Невского района Петербурга. Как стало известно Piter.TV, мужчину доставили в областное учреждение в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, петербуржца избил неизвестный во время его пребывания на скейтплощадке у дома №23 по улице Новая в Кировске примерно в 2:00. Видеонаблюдение на указанном месте отсутствует.

Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, перелом височной кости и нескольких рёбер.

Ранее мы сообщили о том, что неадекватный мужчина в Выборге избил ребёнка и отобрал его коллекцию машинок.

Фото: Piter.TV