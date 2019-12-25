Неадекватный мужчина в Выборге избил ребёнка и отобрал его коллекцию машинок

Мальчик доставлен в больницу с ушибом и гематомой.

В понедельник, 15 августа, в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила о нападении неадекватного человека на её 12-летнего сына, который играл со своей коллекцией машинок на Рубежной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина подошёл к мальчику, нанёс ему удары по лицу, украл игрушки и скрылся. Подоспевшие на помощь похожие вызвали медиков. Пострадавший госпитализирован с ушибом головы и гематомой на лице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба предварительно оценена в 10 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что вор похитил из автомобиля женщины полмиллиона рублей, угрожая ножом ее сыну.

Фото: Piter.TV