Возле "Пятерочки" на Шаумяна в горе мусора нашли труп женщины

Внешние признаки насильственной смерти на теле умершей отсутствовали.

В минувшую субботу, 26 января, жители Петербурга сделали страшную находку. В одном из заброшенных зданий Красногвардейского района они нашли мертвую женщину. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что труп обнаружили в здании, которое располагается неподалеку от супермаркета "Пятерочка" на проспекте Шаумяна. Мертвая женщина лежала в горе мусора и тряпок.

На вид погибшей около 30 лет, темные волосы. Была одета в темное пальто с мехом на капюшоне, красный свитер и темные брюки. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Предполагается, что погибшая была бездомной.

В настоящий момент тело направлено в морг для экспертизы. Подробности происшествия выясняются.

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