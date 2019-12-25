Житель Маркса на своем участке наткнулся на человеческие кости

При рытье котлована под фундамент хозяин участка наткнулся на человеческие останки.

В Марксе мужчина при строительстве наткнулся на кости человека.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что в Марксе мужчина решил возвести на своем участке еще одно строение и начал рыть котлован под фундамент. Во время работ он наткнулся на человеческие кости, о чем сообщил в правоохранительные органы.

Сейчас уже установлено, что кости принадлежали взрослому человеку. По данному факту организована проверка, в ходе которой предстоит узнать, кому принадлежат останки и причины смерти. Для этого назначен ряд экспертиз.

Ранее:Американец более 5 часов вез расчлененное тело в чемодане в автобусе

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области