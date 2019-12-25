Американец более 5 часов вез расчлененное тело в чемодане в автобусе

Мужчина подозревается в убийстве и расчленении тела своей подружки.

Мужчина привез к родственникам в чемодане расчлененное тело своей девушки в автобусе.

"Радио Спутник" со ссылкой на Independent Daily сообщает, что полиция Иллинойса арестовала мужчину из Кентукки по подозрению в убийстве своей подруги.

Как стало известно, мужчина ехал к своим родственникам в Иллинойс на автобусе более 5 часов. После нескольких дней пребывания в гостях, он так и не распаковал свои сумки и чемоданы, что вызвало подозрение у родственников. Кроме того, от багажа исходил неприятный запах.

Улучив момент, когда мужчина был в библиотеке, родственники открыли чемодан и обнаружили страшную находку. В багаже были человеческие останки. О своей находке они сообщили в полицию.

По предварительным данным, тело принадлежит 31-летней подруге мужчины, которая погибла в результате домашнего насилия. Мужчина задержан по подозрению в убийстве.

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