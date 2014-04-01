Март в Петербурге завершился рекордными +14,1 °C днём и +7,9 °C ночью

31 марта вошел в четверку самых теплых за всю историю наблюдений.

Последние дни марта в Санкт-Петербурге выдались необычайно теплыми, установив сразу несколько температурных рекордов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

Дневная температура воздуха 31 марта поднялась до +14,1 градуса. Хотя облачность повлияла на прогрев, этот день вошел в четверку самых теплых за всю историю наблюдений, уступив лишь 2024, 2008 и 1999 годам.

Ночная температура также оказалась рекордной, составив +7,9 градуса. Это привело к тому, что среднесуточный показатель достиг +11,2 градуса, что на 2 градуса превысило предыдущий рекорд 2008 года (+9,3 градуса).

Инфографика: Александр Колесов. О погоде в Петербурге

По данным синоптика, в последние четыре дня месяца Петербург пережил уникальную серию температурных рекордов. Были обновлены сразу три экстремальных значения: максимальная дневная и ночная температуры, а также среднесуточный показатель за весь март за всю историю метеонаблюдений.

Фото: Piter.tv