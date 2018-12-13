В первомайских акциях в Петербурге участвовали около 100 тысяч человек

В конце шествия на Дворцовой площади состоялся митинг и концерт.

На шествие, посвященное Дню весны и труда, в Петербурге вышли более 100 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Митинг начался на Невском проспекте в 11.00.

В колонне от "Единой России" приняли участие врио губернатора Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В шествии также приняли участие члены от КПРФ и "Яблока".

Одновременно в этом же направлении двигалась колонна демократов. По информации издания "Мой район", на пересечении улицы Марата и Невского проспекта активисты остановились и попросили полицию выпустить задержанных.

В органах им пригрозили, что начнут задержания, если шествие перерастет в митинг. С самого утра, около центральных станций метро, дежурили представители органов правопорядка.

В результате, в Петербурге, по данным "ОВД.Инфо", в полицейский участок забрали около 68 человек. Задержали также депутата петербургского ЗакСа Максима Резника и его помощника - Дениса Васильева.

В 11 утра на Лиговском проспекте началась Монстрация. Различные городские движения и общественные объединения вышли на улицы Петербурга, чтобы рассказать о своих взглядах и убеждениях.

В толпе можно было заметить веганов, феминисток, активистов ЛГБТ и многих других. В колонне вместе со взрослыми людьми рядом шли дети и подростки.

В конце шествия на Дворцовой площади состоялся митинг и концерт. В нем участвовали творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами и специальный гость - певец, экс- участник телепроекта "Хочу к Меладзе" Александр Рипчанский.

Фото: Piter.TV, Максим Резник.