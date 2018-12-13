Центр Петербурга перед первомайским шествием перекрыли полицейские

По словам очевидцев, вдоль Невского проспекта находятся люди в форме

Центр Петербурга перед первомайским шествием перекрыли силовики с дубинками. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, вдоль Невского проспекта находятся люди в форме. Многих петербуржцев удивило, что перед праздничным шествием в городе приняли достаточно жесткие меры безопасности. Перекрыта не только главная магистраль города, но и выход с одноименной станции метро на канал Грибоедова. Людей досматривают полицейские: заставляют проходить через рамки металлодетекторов и просят показать сумки. Перекрыты также проходы на боковые улицы, на улицу Марата. Там дежурят полицейские.

С "Маяковской" работает только один выход, второй закрыт сотрудниками органов правопорядка. Все люди, приехавшие на Невский проспект, вынуждены проходить через металлодетекторы.

Фото и видео: Piter.TV