Видео: речь Александра Беглова на первомайском митинге

Врио губернатора поднялся на сцену, чтобы поздравить петербуржцев с 1 мая. Канал Piter.TV публикует речь главы города, в том числе и момент случайной оговорки Александра Беглова.

В Санкт-Петербурге продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 1 мая. Только что с поздравительной речью к горожанам обратился врио губернатора Александр Беглов. Он выступил на главной сцене, расположенной на Дворцовой площади. Канал Piter.TV публикует видео выступления - в том числе и досадную оговорку градоначальника, которую петербуржцы активно обсуждают в соцсетях.

Из видео становится понятно - во время выступления на митинге, посвященном 1 мая, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов действительно оговорился. В обращении к людям, врио губернатора случайно оговорился и вместо слова "активные" сказал "противные".

В нашем городе живут активнутые, противные... В нашем городе живут активные, креативные волевые люди... Александр Беглов, врио губернатора Петербурга

Впрочем, Александра Беглова оговорка не смутила: он продолжил выступление на главной сцене Первомая в Петербурге.

Наши фабрики, заводы, научные и медицинские центры всегда задавали высокую планку. Всегда создавали материальные блага для петербуржцев и всей страны. Я хотел бы сказать слова благодарности всем труженикам, ветеранам, молодежи - за то, что вы трудитесь и живете в нашем городе. Я уверен, что все вместе мы решим самые сложные задачи, сделаем наш город уютным и безопасным. Мы будем делать все, чтобы каждый петербуржец и каждая семья почувствовали перемены к лучшему. Я уверен, что все эти задачи мы решим. Александр Беглов, врио губернатора Петербурга

Ранее сообщалось, что центр Петербурга перед первомайским шествием перекрыли полицейские.

Видео: Piter.TV