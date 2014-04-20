Губернатор подтвердил планы по созданию музея на Охтинском мысу

Градоначальник отметил, что жилья на данном участке точно не будет.

Вечером в четверг, 29 апреля, губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что на Охтинском мысу точно появится археологический музей.

По словам главы Петербурга, чиновники нашли решение, согласно которому "на базе музея Петропавловской крепости создаем археологический музей у нас в городе. Такие договоренности уже имеются".

Собственник территории выделит историческую часть, которая войдет в создаваемый состав музея. Жильем территорию застраивать точно не будут.

Ранее мы писали, что региональный музей истории представит концепцию выставочного пространства на Охтинском мысе.

Фото: проект Cоюза архитекторов Петербурга