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Губернатор подтвердил планы по созданию музея на Охтинском мысу
Сегодня, 22:56
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smirenny

Губернатор подтвердил планы по созданию музея на Охтинском мысу

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Градоначальник отметил, что жилья на данном участке точно не будет.

Вечером в четверг, 29 апреля, губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что на Охтинском мысу точно появится археологический музей.

По словам главы Петербурга, чиновники нашли решение, согласно которому "на базе музея Петропавловской крепости создаем археологический музей у нас в городе. Такие договоренности уже имеются".

Собственник территории выделит историческую часть, которая войдет в создаваемый состав музея. Жильем территорию застраивать точно не будут.

Ранее мы писали, что региональный музей истории представит концепцию выставочного пространства на Охтинском мысе.

Фото: проект Cоюза архитекторов Петербурга

Теги: беглов александр, охтинский мыс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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