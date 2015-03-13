Региональный музей истории представит концепцию выставочного пространства на Охтинском мысе

Смольный договорился с компанией "Газпром-нефть", в чьей собственности находится участок Охтинского мыса, о предоставлении пространства на 1,5 тысяч "квадратов" для создания там историко-археологического музея-заповедника.
Президент страны Владимир Путин поручил разработать предложения по созданию музея до 1 мая. Концепцию проработает Государственный музей истории Санкт-Петербурга, сообщает издание "Петербургский дневник".
По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, инициативу уже обсудили с губернатором. Формат экспозиции будет обсуждаться в том числе с Министерством культуры России.
Ранее мы писали, что Исаакиевский собор перейдет на летний режим работы с 1 мая.
Фото: проект Cоюза архитекторов Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все