Исаакиевский собор перейдет на летний режим работы с 1 мая

Горожане и гости Петербурга смогут посетить вечернюю колоннаду.

С субботы, 1 мая, Исаакиевский собор перейдет на летний режим работы, что дает петербуржцам и гостям города возможность посетить вечернюю колоннаду. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

Собор будет работать с 10 часов утра до 21:30. Экскурсии будут проводить до 18:30. В среду посетить музей-памятник не получится, он будет закрыт для входа. Вечерняя колоннада будет открыта каждый день с шести часов вечера до 30 сентября.

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Фото: Piter.TV