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Исаакиевский собор перейдет на летний режим работы с 1 мая
Сегодня, 19:47
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smirenny

Исаакиевский собор перейдет на летний режим работы с 1 мая

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Горожане и гости Петербурга смогут посетить вечернюю колоннаду.

С субботы, 1 мая, Исаакиевский собор перейдет на летний режим работы, что дает петербуржцам и гостям города возможность посетить вечернюю колоннаду. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

Собор будет работать с 10 часов утра до 21:30. Экскурсии будут проводить до 18:30. В среду посетить музей-памятник не получится, он будет закрыт для входа. Вечерняя колоннада будет открыта каждый день с шести часов вечера до 30 сентября. 

Ранее мы писали, что с 1 мая Эрмитаж введет новые категории бесплатных билетов в Главный штаб.

Фото: Piter.TV

Теги: исаакиевский собор, исаакиевский собор летний режим работы
Категории: Картина дня, Лента новостей,

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