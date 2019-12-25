С 1 мая Эрмитаж введет новые категории бесплатных билетов в Главный штаб

Они предусмотрены для детей до 18 лет, российских пенсионеров, инвалидов I и II категорий.

В мае в Главный штаб Эрмитажа можно будет попасть по новой категории бесплатных билетов. Их планируют ввести для детей до 18 лет независимо от гражданства, российских пенсионеров и инвалидов I и II категорий. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Из-за того что Эрмитаж по-прежнему не может отказаться от квотированного посещения, введенного во время пандемии, число бесплатных билетов будет ограничено. Их смогут получить посетители, документально подтвердившие свой статус.

Для этих же категорий граждан могут ввести бесплатный вход в главный музейный комплекс. Этот вопрос сейчас изучается. Все будет зависеть от потока посетителей. А пока льготный билет предлагают за 300 рублей.

Ранее мы писали, что участникам "Ночи музеев" в 2021 году придется определиться с программой при покупке билетов.

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