В Эрмитаже открылась выставка "От готики до Гойи..."

В музее можно увидеть полотна Луиса де Моралеса, Эль Греко, Франсиско Гойи.

В Эрмитаже испанская коллекция живописи обогатилась. В музее открылась выставка "От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина". Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В музее можно увидеть полотна Луиса де Моралеса, Эль Греко, Франсиско Гойи и других знаменитых художников. У этой уникальной школы живописцев почти нет стилевого единства.

В экспозицию вошли восемнадцать картин из Москвы и четыре из коллекции испанской живописи Эрмитажа. На выставке можно увидеть парные полотна известных художников золотого века испанского искусства, которые были разделены в 1920-е на фоне передачи части картин в музей имени Пушкина.

В Эрмитаже напомнили, что Галерея нумизматики будет закрыта с 11 по 17 марта 2024 года.

Фото: Piter.tv