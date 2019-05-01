Петербургская сеть кинотеатров просит Смольный дать им работать

Напомним, что ранее в городе продлили запрет на работы кинотеатров до 20 сентября.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что сеть кинотеатров "Мираж Синема" написала обращение к губернатору города Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину. Об этом компания сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Владельцы петербургских кинозалов отметили, что такого поворота событий они не ожидали и просят разрешить им работу с 1 сентября.

По всей стране работают торговые центры, предприятия общепита, фитнес-клубы, проводятся городские мероприятия. Ночные клубы также открыли свои двери, более того ни о каком соблюдении элементарных мер безопасности там речи не идёт. Почему же кинотеатры остаются источником особенного риска? Наши площадки уже с июля находятся в полной технической готовности к открытию с соблюдением всех мер безопасности. Мы со всей ответственностью позаботились о безопасности наших зрителей! "Мираж Синема"

Напомним, что ранее в городе продлили запрет на работы кинотеатров до 20 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в День российского кино на "Ленфильме" поддержат кинотеатры.

Фото:pixabay