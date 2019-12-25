В День российского кино на "Ленфильме" поддержат кинотеатры

С 16:00 до 18:00 в сквере перед главным входом на «Ленфильм» состоится перформанс-выставка оживших киногероев.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что "Ленфильм" поддержит кинотеатры Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба студии.

В этот день с 16:00 до 18:00 в сквере перед главным входом на "Ленфильм" проведут перформанс-выставку оживших киногероев. Зрителям покажут 13 известных героев из шести фильмов.

Кто-то из известных героев сыграет на скрипке, кто-то предастся своим мыслям среди колонн, а в тени деревьев на скамейке у двух всеми любимых персонажей состоится свидание "Ленфильм"

Акция состоится в День российского кино, который по-традиции отмечают 27 августа.

Ранее мы сообщали о том, что в Гостином дворе пройдет кинофестиваль.

Фото:pixabay