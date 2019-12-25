В Гостином дворе пройдет кинофестиваль

Выручка от кинофестиваля пойдет на оплату билетов врачам, работавших в пандемию.

В среду, 19 августа, стало известно, что кинотеатр "Англетер" проведет фестиваль в Гостином дворе.

Кинофестиваль пройдет в последние выходные, 29 и 30 августа, а вырученными средствами оплатят билеты в кино для врачей, которые проработали всю пандемию. Отмечается, что фестиваль было решено провести в формате кинопаркинга. Петербуржцы будут наслаждаться фильмами из своей машины на внутренней парковке Гостиного двора. Конечного варианта программы пока нет, но точно покажут "Поезд в Пусан 2", "Молочные зубы" и "Вратарь галактики".

Так, врачи Петербурга смогут в течение года посетить "Англетер" за счет тех средств, которые соберут на фестивале.

Ранее мы писали, что с 20 августа в петербургских "Мегах" откроются кинотеатры.

Фото: pixabay