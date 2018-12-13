Феминистки, веганы, барабаны и коты: на Лиговском проспекте началась Монстрация

Около 27 дома по Лиговскому проспекту в 10 часов утра начали собираться люди с плакатами различного содержания.

На Лиговском проспекте 1 мая стартовала монстрация. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Около 27 дома по Лиговскому проспекту в 10 часов утра начали собираться люди с плакатами различного содержания. Преимущественно, это были молодые девушки и юноши. Среди надписей на больших листах бумаги и транcпорантах можно увидеть: "Вместе к веганскому миру", "Праведные мюсли", "Какого цвета зеленая стена?". Отдельная группа веганов также пришла на монстрацию.

В толпе еле заметна группа феминисток. Женщины держали в руках транспоранты с лозунгами "Не молчи, женщина!", "Наши налоги - наши аборты" и другие.

В монстрации приняли участие даже маленькие дети. К примеру, в шествии можно увидеть 6-летних или 7-летних девочек, к курткам которых приклеены плакаты.

Фото: Piter.TV