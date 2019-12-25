"Монстрация" проходит в Петербурге в режиме онлайн

Участники публикуют в социальных сетях фотографии с необычными плакатами.

В этом году ежедневная первомайская акция "Монстрация" впервые проходит в режиме онлайн. Ранее об этом объявили в официальной группе мероприятия в социальной сети "Вконтакте".

Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Ведь иначе боги прогневаются на нас.

Пока лозунги придумываются — придумывайте. Пока есть на чем их писать — пишите. Если хотите куда-то вынести — выносите (но если можете — оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020 - написали Организаторы

Не обошли "Монстрацию" стороной и жители Северной столицы. Участники публикуют в социальных сетях фотографии с необычными плакатами:

Ранее мы писали, что партия КПРФ отметила День труда у "Северных верфей".

Фото: Вконтакте/ Егор Вяткин, Андрей Киселев, Алексей Кшнякин, Мasha Hadza, Instagram/daradraw