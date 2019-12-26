Партия КПРФ отметила День труда у "Северных верфей"

Трансляция с места событий велась в социальных сетях.

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Петербурге отметили День труда.

Сегодня, 1 мая, петербургское отделение партии КПРФ устроило первомайскую акцию у здания "Северных верфей". Трансляция с места событий велась в социальных сетях.

Коммунисты возложили цветы к стеле Первого мая, после чего провели небольшой митинг с выступлениями.

Известно, что акция прошла с соблюдением санитарных норм. Все участники держались друг от друга на расстоянии и почти все были в масках. Кроме того, на мероприятие пришли не больше 15 человек.

Ранее мы сообщили, что петербуржца оштрафовали на 3 тысячи за прогулку в сквере на Марата.

Фото: "КПРФ Ленинград" / ВКонтакте