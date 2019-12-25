Петербуржца оштрафовали на 3 тысячи за прогулку в сквере на Марата

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в Петербурге горожанина оштрафовали на 3 тысячи за прогулку в сквере на Марата. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Известно, что мужчина вышел на прогулку с приятелем. Его задержали в сквере возле дома №66/22. По мнению суда, петербуржец тем самым нарушил самоизоляцию, которую объявили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Отмечается, что ранее горожанин уже получал аналогичное предупреждение.
Ранее мы сообщали о том, что вице-губернатор Петербурга одобрил самоизоляцию петербуржцев на даче.
Фото:pixabay
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