Вице-губернатор Петербурга одобрил самоизоляцию петербуржцев на даче

Пока что власти не будут ограничивать передвижение между регионами.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов отметил, что находиться в режиме самоизоляции на даче намного приятнее, чем дома. В связи с этим город не будет препятствовать перемещению горожан на дачи. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Сам вице-губернатор уже самоизолировался на даче, но отметил, что продолжает работает.

С 28 апреля по поручению губернатора города будет увеличено количество электричек, на которых садоводы могут добраться до своего дачного участка. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, а также желательно садоводческую книжку.

Отметим, что речь идет о единоразовом передвижении в одну сторону.

Ранее губернатор Ленобласти рассказал дачникам о правилах поведения на майских праздниках.

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