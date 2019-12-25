Александр Дрозденко рассказал дачникам о правилах поведения на майских праздниках

В садоводствах продолжат работать магазины, но перемещаться на машине можно будет только транзитом.

Дачникам из Петербурга необходимо запастись максимальным количеством продуктов и приготовиться к возможным проверкам на въезде в районы Ленобласти. Об этой и других мерах сообщил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в прямом эфире "Фонтанки.ру".

Так, по словам главы региона, на предстоящих выходных в населенных пунктах с неблагополучной эпидемической ситуацией установят аншлаги, предупреждающие о запрете на остановку транспорта. На въезде будут осуществлять контроль сотрудники полиции и МЧС, а также дружинники.

Кроме того, владельцы участков смогут воспользоваться магазинами во время пребывания на даче, но не по пути. Торговые точки будут открыты только на территории садоводств. Все магазины, находящиеся между населенными пунктами, закроются на карантин с 30 апреля по 1 мая и будут проводить дезинфекцию.

Дрозденко обратил внимание на то, что граждане, у которых нет машины, также смогут добраться до дачного участка в субботу и воскресенье: в этом случае крайне рекомендуется иметь при себе маску и перчатки.

Во время интервью губернатор рассказал, в каком из районов Ленобласти раньше всего отменят режим самоизоляции: люди в скором времени смогут беспрепятственно выходить на улицу в Сланцевсвом районе, Лодейном Поле и Подпорожье, так как в этих местах обнаружено меньше всего заболевших.

Также был обозначен приблизительный график майских выходных. В этом году возможно продление непрерывных каникул с 1 по 11 мая.

Ну и, конечно, на дачах мы рекомендуем минимизировать контакты. И ваш маршрут должен быть простой: дом — дача, дача — дом. Тогда, действительно, вы сохраните свое здоровье и не повлияете на здоровье окружающих. Это сегодня самое главное правило - этическое поведение по отношению друг другу. – отметил глава региона

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобасти расширил меры социальной поддержки населения.

Фото: Фонтанка.ру