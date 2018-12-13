На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника

Фото с задержания также появилось на официальном телеграм-канале законодателя.

На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Фото с задержания также появилось на официальном телеграм-канале законодателя. Утром 1 мая Резник разместил на своей станице в Фейсбуке пост о том, что активистов не пускают на демонстрацию с плакатами: "Мы против Беглова! Мы против Единой России!". Сам он также планировал прийти на шествие.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 10 активистов перед первомайской демонстрацией.

Фото: Максим Резник / Telegram