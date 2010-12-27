В Петербурге выбрали формат парламентских расследований

Депутаты выбирали из двух законопроектов.

В Законодательном Собрании Северной столицы выбрали формат парламентских расследований. Об этом 16 мая сообщает издание "Мойка 78".

Депутаты выбирали из двух законопроектов. Максим Резник предлагал учредить постоянную комиссию по проведению расследований, которая будет проводить только открытые заседания и публиковать результаты в СМИ. Единороссы Сергей Соловьев и Денис Четырбок заявили, что нужно проводить как открытые, так и закрытые заседания и собирать комиссию для конкретных расследований.

В голосовании первый вариант набрал 31 голос, а законопроект от "Единой России" - 42. Документ приняли в первом чтении.

Фото: assembly.spb.ru