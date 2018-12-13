Милонов потребовал проверить Максима Резника на наркотики

Он также сообщил о пристрастии депутата ЗакСа к алкоголю.

Депутат ГосДумы Виталий Милонов потребовал проверить Резника на наркотики. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Он также сообщил о пристрастии депутата ЗакСа к алкоголю. Ранее Милонов, также служивший депутатом Петербурга, предлагал закрепить в законе обязательную проверку слуг народа на наркотики.

Я считаю, если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться, потому что наркотики и депутатство - это несовместимые вещи

По словам депутата ГосДумы, определить, находится ли человек в состоянии наркотического опьянения или нет, сможет только экспертиза.

Фото: Piter.TV