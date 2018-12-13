В Петербурге задержали 10 активистов перед первомайской демонстрацией

Среди задержанных людей - активисты "Весны" Светлана Уткина и Валентин Хорошенин, участник "бессрочного протеста" Роман Самойлов.

В Петербурге перед первомайской демонстрацией задержали 10 активистов. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Среди задержанных людей - активисты "Весны" Светлана Уткина и Валентин Хорошенин, участник "бессрочного протеста" Роман Самойлов, а также активист Павел Чупрунов. В список задержанных включили 6 феминисток: Светлану Нартахову, Анну Цымбал, Дару Щукину, Аниту Парри, Юлию Карпухину и Полину Круглову.

Валентина Хорошенина могли задержать из-за баннера, который он нес на демонстрацию. Павла Чупрунова задержали, потому что он снимал на видео задержание Хорошенина. Причина задержания Романа Самойлова пока неизвестна.

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