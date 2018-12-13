На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

Одним из первых о задержаниях сообщил координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров.

По всей России 1 мая были задержаны 124 человека, сообщает издание "ОВД-Инфо". Среди городов, где полиция задерживала участников шествия, "лидирует" Петербург. В Северной столице задержали 68 активистов. Одним из первых о задержаниях сообщил координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров.

Когда начался большой разгон, мы со вторым организатором пошли к сотруднику полиции с требованием прекратить. В момент переговоров к нам подбежали другие сотрудники полиции [и задержали]. Едем [в автозаке] в Невский район. Здесь едет 21 человек со мной. Очень жесткие были задержания, я видел. Андрей Пивоваров, координатор "Объединенных демократов"

Координатор штаба Алексея Навального Денис Михайлов добавил, что в отдел полиции №28 на Марата вместе с ним привели 12 человек.

Полиция ничего не говорит, переписали данные. Никаких протоколов пока нет. Достаточно жестко задерживали, применяли силу.

Денис Михайлов, координатор штаба Навального.

Движение "Весна" написало в Twitter, что органы задержали их активистов - Валентина Хорошенина, Павла Чупрунова, Михаила Борисова и Василия Буйлова. Двоих из них отпустили без протокола. "Фонтанка" писала, что утром в Петербурге были задержаны 6 феминисток. Женщина находились около пространства "Ребра Евы".



Отметим, что проведение первомайского марша по Невскому и Литейному проспектам согласовали с властями города.

Видео: PTV