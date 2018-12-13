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alexandra08
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На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

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Одним из первых о задержаниях сообщил координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров.

По всей России 1 мая были задержаны 124 человека, сообщает издание "ОВД-Инфо". Среди городов, где полиция задерживала участников шествия, "лидирует" Петербург. В Северной столице задержали 68 активистов. Одним из первых о задержаниях сообщил координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров.

Когда начался большой разгон, мы со вторым организатором пошли к сотруднику полиции с требованием прекратить. В момент переговоров к нам подбежали другие сотрудники полиции [и задержали]. Едем [в автозаке] в Невский район. Здесь едет 21 человек со мной. Очень жесткие были задержания, я видел.

Андрей Пивоваров, координатор "Объединенных демократов"

Координатор штаба Алексея Навального Денис Михайлов добавил, что в отдел полиции №28 на Марата вместе с ним привели 12 человек.

Полиция ничего не говорит, переписали данные. Никаких протоколов пока нет. Достаточно жестко задерживали, применяли силу.
 

Денис Михайлов, координатор штаба Навального.

Движение "Весна" написало в Twitter, что органы задержали их активистов -  Валентина Хорошенина, Павла Чупрунова, Михаила Борисова и Василия Буйлова. Двоих из них отпустили без протокола. "Фонтанка" писала, что утром в Петербурге были задержаны 6 феминисток. Женщина находились около пространства "Ребра Евы".

Отметим, что проведение первомайского марша по Невскому и Литейному проспектам согласовали с властями города. 

Видео: PTV

 

Теги: задержали, задержания 1 мая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

Обсуждение ( 12 )

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Аноним
Сегодня 17:15

очень жаль что задержание было просто жестким ! надо Всей вашей не чести руки ноги ломать !!! и искоренять на корню всех фемен и либирастов разных мастей !!! 

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Сегодня 17:16

Поддерживаю.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 17:17

Видно, что такое может писать только фашист!!!!

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Аноним
Сегодня 17:31

За что?

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Аноним
Сегодня 17:49

Освоились быстро,-
Под видом туристов
Поели-попили в кафе "Гранд-отель".
Но леший поганил
Своими ногами -
И их попросили оттель.

Пока леший брился,
Упырь испарился,-
И леший доверчивость проклял свою.
А ведьмы пошлялись -
И тоже смотались,
Освоившись в этом раю.

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Аноним
Сегодня 17:21

"не чести" страшно, что такие анонимы имеют право голоса

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Аноним
Сегодня 17:17

каждый человек, если он не раб, имеет право на свою точку зрения

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Аноним
Сегодня 18:01

Опять навальный вылез, деньги отрабатывать, людям праздник портить

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Аноним
Сегодня 18:08

Драть надо дерьмократов и либерастов в три шкуры!!!

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Аноним
Сегодня 17:33

Какую шлюху и какого режима Вы-протестующий педераст,имели ввиду?

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