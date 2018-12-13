На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

По всей России 1 мая были задержаны 124 человека, сообщает издание "ОВД-Инфо". Среди городов, где полиция задерживала участников шествия, "лидирует" Петербург. В Северной столице задержали 68 активистов. Одним из первых о задержаниях сообщил координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров.
Когда начался большой разгон, мы со вторым организатором пошли к сотруднику полиции с требованием прекратить. В момент переговоров к нам подбежали другие сотрудники полиции [и задержали]. Едем [в автозаке] в Невский район. Здесь едет 21 человек со мной. Очень жесткие были задержания, я видел.
Андрей Пивоваров, координатор "Объединенных демократов"
Координатор штаба Алексея Навального Денис Михайлов добавил, что в отдел полиции №28 на Марата вместе с ним привели 12 человек.
Полиция ничего не говорит, переписали данные. Никаких протоколов пока нет. Достаточно жестко задерживали, применяли силу.
Денис Михайлов, координатор штаба Навального.
Движение "Весна" написало в Twitter, что органы задержали их активистов - Валентина Хорошенина, Павла Чупрунова, Михаила Борисова и Василия Буйлова. Двоих из них отпустили без протокола. "Фонтанка" писала, что утром в Петербурге были задержаны 6 феминисток. Женщина находились около пространства "Ребра Евы".
Отметим, что проведение первомайского марша по Невскому и Литейному проспектам согласовали с властями города.
Видео: PTV
Обсуждение ( 12 )
очень жаль что задержание было просто жестким ! надо Всей вашей не чести руки ноги ломать !!! и искоренять на корню всех фемен и либирастов разных мастей !!!
Поддерживаю.
Видно, что такое может писать только фашист!!!!
За что?
Освоились быстро,-
Под видом туристов
Поели-попили в кафе "Гранд-отель".
Но леший поганил
Своими ногами -
И их попросили оттель.
Пока леший брился,
Упырь испарился,-
И леший доверчивость проклял свою.
А ведьмы пошлялись -
И тоже смотались,
Освоившись в этом раю.
"не чести" страшно, что такие анонимы имеют право голоса
каждый человек, если он не раб, имеет право на свою точку зрения
Опять навальный вылез, деньги отрабатывать, людям праздник портить
Драть надо дерьмократов и либерастов в три шкуры!!!
Какую шлюху и какого режима Вы-протестующий педераст,имели ввиду?