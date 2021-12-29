Во Фрунзенском районе мошенник развел пенсионерку на 250 тыс. рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В полицию Петербурга обратилась 79-летняя жительница Фрунзенского района. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенника. Злоумышленник позвонил бабушке 16 февраля и представился ее внуком. Он пожаловался на то, что попал в ДТП, и попросил у нее 250 тыс. рублей. Женщина поверила аферисту. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Пенсионерка согласилась помочь с деньгами "родственнику". И уже через час в ее квартиру постучался "полицейский", который пообещал решить проблему. Позже петербурженка выяснила, что с внуком все в порядке, а вот с ее накоплениями - беда.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. На Сиреневом бульваре в пятницу, 18 февраля, стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: пограничники задержали мужчину, подозреваемого в похищении директора петербургской компании.

Видео: пресс-служба ГУ МВД