Пограничники задержали мужчину, подозреваемого в похищении директора петербургской компании

Злоумышленника не могли найти более 20 лет.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали мужчину, который заподозрен в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 19 февраля.

В аэропорту пограничники проверили документы у пассажира и выяснили, что он пытался покинуть страну по фальшивому паспорту. Информацию о случившемся передали правоохранителям. Стражи порядка установили, что злоумышленник подозревается в похищении директора крупной фирмы с целью вымогательства. Задержанного не могли найти более 20 лет.

Подозреваемого привезли в отдел полиции № 34. Подробности уточняются.

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