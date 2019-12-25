На Ленинском проспекте мужчина приставал к ребенку

В полицию обратилась мама мальчика.

В квартире на Ленинском проспекте злоумышленник приставал к ребенку. Об этом сообщила мать мальчика стражам порядка.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию. По версии матери, незнакомец надругался над ее сыном.

Правоохранители задержали обидчика. Подозреваемым оказался 47-летний безработный житель Петербурга. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас извращенец находится в изоляторе.

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Фото: Piter.tv