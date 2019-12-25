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На Ленинском проспекте мужчина приставал к ребенку
Сегодня, 9:53
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На Ленинском проспекте мужчина приставал к ребенку

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В полицию обратилась мама мальчика.

В квартире на Ленинском проспекте злоумышленник приставал к ребенку. Об этом сообщила мать мальчика стражам порядка. 

Родители пострадавшего написали заявление в полицию. По версии матери, незнакомец надругался над ее сыном. 

Правоохранители задержали обидчика. Подозреваемым оказался 47-летний безработный житель Петербурга. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас извращенец находится в изоляторе. 

Ранее на Piter.tv: школьник отравился таблеткой на вечеринке в Петербурге.

Фото: Piter.tv

 

Теги: задержали, ленинский проспект, надругался над мальчиком, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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