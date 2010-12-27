Активисты собрались на народный сход у СКК "Петербургский"

Заявляется, что на акцию можно прийти с "инструментами" в руках.

Акция "Шурупы" может состояться у СКК "Петербургский". Об этом 6 декабря сообщила группа активистов "Сквер у СКК".

Причиной "народного схода" стало невнимание городских властей к жалобам жителей. Известно, что в ГАТИ было направлено уже четвертое обращение о нарушении при установке ограждения у СКК. Горожане не могут безопасно пройти вдоль проспектов Юрия Гагарина и Космонавтов, а также улицы Бассейной. Проход не обеспечивается на пешеходной дорожке вдоль забора. Ответа от инспекции пока не поступало.

В случае отсутствия реакции до субботы, 7 декабря, активисты планируют "взять дело в свои руки" и устроить народный сбор у забора со стороны улицы Бассейной, который запланирован на 8 декабря в 14.00.

Ранее в Законодательном собрании Петербурга состоялись слушания по реконструкции СКК. Активисты вышли к Мариинскому дворцу с одиночными пикетами.

Фото: Piter.tv