Борис Вишневский призвал остановить ввоз урановых отходов в Петербург

Согласившаяся с ним парламентская оппозиция уже составила обращение к Путину.

В петербургском Законодательном Собрании снова подняли вопрос об урановых хвостах, которые в скором времени снова должны привезти в город. Проблему поднял депутат Борис Вишневский 11 декабря на заседании, отметив, что судно с контейнерами нельзя пускать в город.

Парламентарий уверен, что происходящее должно обеспокоить экологов, и призвал не превращать Петербург в "свалку для ядерных отходов". Вишневский призвал присоединиться к борьбе против "урановых хвостов".

Парламентская оппозиция уже подготовила обращение по этому вопросу к российскому лидеру Владимиру Путину. Под письмом подписались два коммуниста, трое эсеров, беспартийные Резник и Амосов и сам Вишневский.

Судно с контейнерами, заполненными урановыми отходами, еще в ноябре прибыло в Петербург. После небольшой паузы "хвосты" отправились в Свердловскую область.

Фото: Greenpeace Russia