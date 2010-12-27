ЗакС Петербурга больше волнуют кальянные, чем урановые "хвосты"

На борту судна "Михаил Дудин", которое пришвартовалось в порту Петербурга, находятся 600 тонн урановых "хвостов".

Петербургские депутаты Максим Резник и Борис Вишневский посоветовали озаботиться вопросом об урановых отходах, которые прибыли в Петербурге на судне "Михаил Дудин", а не кальянными.

Через Петербург плавают ядерные отходы, а мы обсуждаем запрет курения кальянов, – сказал Максим Резник на заседании ЗакСа

Вишневский отметил тот факт, что судно с ядерными отходами стояло на рейде и не заходило в Петербург, пока тут был президент Владимир Путин. Депутат посчитал, что ФСБ адекватнее оценила угрозы от урановых хвостов, чем Росатом и губернатор Петербурга. Тем не менее ЗакС продолжил рассматривать вопрос о запрете кальянных в жилых домах.

На борту судна "Михаил Дудин", которое пришвартовалось в порту Петербурга, находятся 600 тонн урановых "хвостов".

Депутаты хотят давать ГУПам имена выдающихся людей.

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