Петербургские депутаты хотят закрыть кальянный бизнес в жилых домах

С таким предложением представители городского парламента обратятся в Госдуму.

Депутаты Петербурга хотят обратиться в Госдуму с предложением запретить кальянный бизнес в жилых домах. Соответствующие поправки к федеральному закону об охране здоровья людей от табачного дыма поддержали в первом чтении на заседании ЗакСа 4 декабря.

Депутат Денис Четырбок отметил, что речи о закрытии всех кальянных не идет. Дело коснется только тех заведений, которые расположились в жилых домах. Петербургский парламент уже взял на рассмотрение проект городского закона, согласно которому запрещается организовывать кальянные в нежилых помещениях многоквартирных домов и прилегающих к ним зданиях и пристройках. Штраф за упорство и нарушение требований может составить до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч для организаций.

Ранее правительство РФ поддержало идею запрета вейпов и кальянов.

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