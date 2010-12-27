Депутаты хотят давать ГУПам имена выдающихся людей

Окончательный вариант сможет выбрать городское правительство.

В петербургском парламенте подняли вопрос о присвоении государственным учреждениям и унитарным предприятиям имен выдающихся личностей. Соответствующий обсудили на заседании ЗакСа 4 декабря и поддержали в первом чтении.

Один из авторов инициативы, депутат Денис Четырбок, отметил, что на данный момент не существует четкого порядка присвоения имен важных людей предприятиям, школам и детским садам.

Согласно документу, организации могут быть названы в честь государственного или общественного деятеля или человека, имеющего особые заслуги перед городом. Предложить почетные имена смогут губернатор Петербурга, ЗакС, Общественная палата, муниципальные образования и коллективы самих предприятий. Поступившие предложения рассмотрит городское правительство, оно же и выберет окончательный вариант.

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Фото: Piter.TV