В Петербурге коммунальщиков оштрафовали за плохую зимнюю уборку на 325 тысяч рублей

Инспекторы проверили 30 организаций по 197 адресам.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что в Петербурге оштрафовали коммунальщиков за плохую зимнюю уборку на 325 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекцим города.

Инспекторы ГЖИ проверили 30 организаций по 197 адресам. Выяснилось, что по 33 адресам организации нарушают правила уборки снега. Ведомство оценивало своевременную и качественную уборку придомовых территорий жилищного фонда.

Проверка велась с 8 по 29 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили на трамвайных путях необычную снегоуборочную технику.

Фото:Piter.TV