Отечественный автомобиль со съемным ковшом замечен около метро "Дыбенко".

В среду, 4 декабря, Петербуржцы заметили на трамвайных путях необычную снегоуборочную технику. Об удивительной новинке горожане сообщили в соцсетях.

На кадрах видно, что с трамвайных путей снег убирает отечественный автомобиль со съемным ковшом. Необычную снегоуборочную технику заметили около метро "Дыбенко". Новый агрегат горожанам понравился. Петербуржцы отметили, что это очень практично, так как в другие сезоны ковш можно снять и сделать автомобиль "служебным".

"Если такая техника спокойно убирает снег, какие могут быть к ней претензии? Пикап или джип в качестве снегоуборочной технике вполне хорош", —отмечается в сообщении.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный закупил снегоуборочную технику на 1,7 млрд рублей. Градоначальник Северной столицы заявил, что она выйдет на улицы города при сильных заморозках. Снегоуборочная техника будет дежурить на опасных участках. Отметим, что ранее Смольный закупил дополнительно 471 машину.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург попал в теплый сектор атлантического циклона.

Видео:Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк