  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У метро "Автово" прошли пикеты против "урановых хвостов"
Сегодня, 20:28
133
arteliseev

У метро "Автово" прошли пикеты против "урановых хвостов"

0 0

За три года в Россию из Германии должны ввезти 12 тысяч тонн гексафторида урана.

В Петербурге в воскресенье снова прошли одиночные пикеты против ввоза ядерных отходов. Об этом активисты рассказали в социальной сети "ВКонтакте".

Акция протеста была проведена вдоль железной дороге около станции метро "Автово". В этом месте, предположительно, должен проехать состав с "урановыми хвостами". 

Во вторник судно "Михаил Дудин" отправилось из Амстердама в Петербург со 600 тонн гексафторида урана на борту. Это уже вторая такая партия, доставляемая в Россию. В порт Северной столицы "урановые хвосты" должны прийти на следующей неделе в среду. После партия по железной дороге транспортируют в Новоуральск (Свердловская область).

Ранее мы сообщали, что водители петербургских трамваев начали "итальянскую забастовку".

Фото: Красимир Врански / VK

Теги: автово, германия, пикет, уран, урановые отходы, экология, ядерные отходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии