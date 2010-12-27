У метро "Автово" прошли пикеты против "урановых хвостов"

За три года в Россию из Германии должны ввезти 12 тысяч тонн гексафторида урана.

В Петербурге в воскресенье снова прошли одиночные пикеты против ввоза ядерных отходов. Об этом активисты рассказали в социальной сети "ВКонтакте".

Акция протеста была проведена вдоль железной дороге около станции метро "Автово". В этом месте, предположительно, должен проехать состав с "урановыми хвостами".

Во вторник судно "Михаил Дудин" отправилось из Амстердама в Петербург со 600 тонн гексафторида урана на борту. Это уже вторая такая партия, доставляемая в Россию. В порт Северной столицы "урановые хвосты" должны прийти на следующей неделе в среду. После партия по железной дороге транспортируют в Новоуральск (Свердловская область).

Ранее мы сообщали, что водители петербургских трамваев начали "итальянскую забастовку".

Фото: Красимир Врански / VK