Водителей "Горэлекротранса" призывают к забастовкам

Водители петербургских трамваев жалуются на то, что устали "заниматься нагонами" и "доказывать свое право на премию".

Поддержать коллег в забастовке водителей трамваев призывают в Петербурге. Такое обращение было опубликовано в группе "Подслушано в ГЭТ и ТКК" в социальной сети "ВКонтакте" 12 декабря.

В сообщении говорится, что несколько работников проводят "итальянскую забастовку" на маршрутах трамвая №6 и №16. Такая форма протеста предполагает строгого выполнения сотрудниками свои должностные обязанности и правила.

"За вчерашний день во время забастовки ГУПом было потеряно больше 10% рейсов на этих маршрутах", - уточнил автор поста.

Часть водителей не довольны несоответствием скорости движения, указанной в должностной инструкции ГЭТ и необходимой для соблюдения расписания. Они разнятся примерно в 6-8 раз. Поводом для забастовки стало недавнее уменьшение пробега, по которому необходимо ездить еще с большей скоростью.

Обращение в группе прокомментировала официальная страница "СПб ГУП "Горэлектротранс". Она сослалась на Кодекс этики и служебного поведения работников, по которому публичные обращения в сторону предприятия не одобряются. Однако сотрудники в ответ отметили, что кодекс является лишь рекомендациями, не зарегистрированными в Минюсте.

Ранее мы рассказывали, что трамваи встали в пробку на Петроградской стороне из-за ДТП на рельсах.

Фото: Piter.TV