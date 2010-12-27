Трамваи встали в пробку на Петроградской стороне из-за ДТП

Авария на рельсах дала трамваям внеплановый отдых.

В Петроградском районе ДТП на рельсах помешало трамваям работать, сообщили очевидцы в соцсетях. Около 14.00 3 декабря трамвайное движение в сторону улицы Чапаева намертво встало.

На перекрестке улиц Куйбышева и Чапаева на путях столкнулись такси Uber и черная иномарка. Судя по снимку, машины ударили друг друга несильно, в ДТП не оказалось пострадавших. Вероятно, один автомобиль не пропустил другого при повороте.

Вторник сегодня объявлен днём жестянщика. На КАДе столкнулись 5 машин.

Фото: Анастасия Агнаева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте