Вторник объявлен днём жестнянщика. На КАДе столкнулись 5 машин

Также машины столкнулись на Липовой аллее.

Во вторник, 3 декабря, из-за погодных условий и несоблюдения скоростного режима в Северной столице массово сталкиваются машины. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

"Торжественно объявляю этот день — днем жестнящика! Этот праздник "отмечают" на КАДе", —пишут автомобилисты.

Так, авария собрала около 5 машин в ДТП на КАД, перед съездом на Пулковское шоссе. Отмечается, что пострадавших нет. Однако, машины сильно изувечены после столкновения. На асфальте разбросаны части от автомобилей. На этом участке дороги наблюдается затор в 7 баллов.

Также машины столкнулись на перекрестке Культуры и Просвещения. Авария затруднила движение.

"На съезде с путепровода от КАДа и Бугров готовьтесь постоять в пробке", —отмечают петербуржцы.

Также ДТП произошло на Липовой аллее. Отмечается, что в аварии никто не пострадал. Кроме того, горожане сообщают о массовом столкновении перед съездом с КАД на Таллинское шоссе авария. В левом ряду столкнулись сразу 6 машин.



Горожане жалуются на скользкие дороги. Из-за массовых аварий город погрузился в пробки. В разный районах Петербурга наблюдаются заторы от 6 и выше баллов. Самые большие пробки замечены на въезде в Петербург со стороны Мурино. Там горожане коротают время в дороге более двух часов.

Ранее мы сообщали о том, что опубликовано видео обрушенного автомобильного моста в Оренбурге.

Фото:Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк, яндекс.карты