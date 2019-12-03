Опубликовано видео обрушенного автомобильного моста в Оренбурге

По факту обрушения дорожного моста через улицу Терешковой в Оренбурге возбуждено уголовное дело.

Накануне вечером, 2 декабря, в Оренбурге рухнул автомобильный мост, когда по нему двигался транспорт.

ЧП произошло вечером в районе улицы Терешковой в Оренбурге около 19 часов. Во время движения по мосту через улицу Терешковой транспортного средства произошло обрушение его конструкций. В результате два человека, водители грузового и легкового автомобилей, получили травмы. Они были госпитализированы в больницу.

По факту обрушения моста следственными органами СУ СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба".

Следователями СК России проведен тщательный осмотр места происшествия, будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших, строительно-техническая для выяснения точной причины возникновения обрушения мостового сооружения и причиненного ущерба. СУ СК РФ по Оренбургской области

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будут допрошены свидетели и очевидцы, изымается техническая и служебная документация в организациях, проводивших реконструкционные ремонтные работы. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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